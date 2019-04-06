Виктория Азаренко вышла в 1/2 финала турнира в Монтеррее

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном матче белоруска, занимающая сейчас 67-е место в рейтинге WTA, победила в двух сетах российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову, у которой 33-я позиция, - 6:0, 6:4. Игра продолжалась 1 час 9 минут. В полуфинале Виктория Азаренко встретится с пятой ракеткой планеты немкой Ангеликой Кербер. Вторую полуфинальную пару составили словачка Магдалена Рыбарикова (71) и испанка Гарбинье Мугуруса (19).

Турнир в Монтеррее завершится 7 апреля.-0-