Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Монреале

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 канадском Монреале с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью в поединке 1/16 финала Виктория Азаренко (15-й номер мирового рейтинга) победила в двух сетах румынскую теннисистку Сорану Кырстю (40) - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Эти соперницы встречались в начале июля на Уимблдонском турнире и тогда румынка выиграла в трехсетовом поединке - 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко начнет монреальский турнир со второго раунда. Ее соперницей будет американка Слоан Стивенс (62). В парном разряде Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стартуют с матча 1/8 финала.

Соревнования в Монреале завершатся 15 августа.-0-