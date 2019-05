Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме, ее соперница Гарбинье Мугуруса снялась во 2-м сете

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала с испанкой Гарбинье Мугурусой (19) Виктория Азаренко выиграла первый сет 6:4, а во второй партии при счете 3:1 в пользу белоруски соперница не смогла продолжить игру из-за проблем со здоровьем.

