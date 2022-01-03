Виктория Азаренко вышла во 2-й раунд парного разряда теннисного турнира в Аделаиде

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и испанка Паула Бадоса вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-испанский тандем обыграл в двух партиях японскую пару Сюко Аояма / Ена Шибахара - 6:4, 6:2.
Завтра на старте одиночного разряда Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) и Паула Бадоса (8) встретятся между собой. Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет словенская теннисистка Кайя Юван (100).-0-