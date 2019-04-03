Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Монтеррее

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (67-й номер рейтинга WTA) победила на старте турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/16 финала Виктория Азаренко выиграла в двух сетах у японской теннисистки Мию Като (514) - 6:4, 6:2. Следующей соперницей белоруски будет Зарина Дияс (107) из Казахстана.

На турнире в американском Чарльстоне с призовым фондом $820 тыс. десятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко вступит в борьбу со второго раунда, где встретится с украинкой Катериной Козловой (99).

В первом круге парного разряда этих соревнований белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма выиграли у еще одного интернационального тандема София Кенин (США) / Фанни Столлар (Венгрия) - 6:4, 6:3.-0-