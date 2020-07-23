"Виктория" одержала первую победу над "Текстильщиком-БарГУ" в споре за бронзу чемпионата Беларуси по хоккею на траве

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки смолевичской "Виктории" одержали первую победу со счетом 4:0 в противоборстве с барановичским "Текстильщиком-БарГУ" за бронзовые медали чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с ощутимым преимуществом хоккеисток из Минской области, которые постоянно держали в напряжении своих конкуренток. Несмотря на это, до большого перерыва хозяйки площадки отличились лишь однажды. Взятие ворот барановичской дружины оформила полузащитник "Виктории" Диана Батюкова. После перерыва хоккеистки из Смолевичей еще трижды заставили капитулировать гостевую дружину. Результативные атаки записали на свой счет Диана Батюкова, сделавшая в итоге хет-трик, и Виктория Буракова.

Матчи за бронзу чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, как и финальные поединки турнира, продлятся до трех побед одной из дружин. Завтра, 24 июля, будет сыгран второй матч серии.

27 и при необходимости 28 июля "Виктория" и "Текстильщик-БарГУ" проведут поединки в Барановичах. Если ни один из коллективов не добьется преимущества в три победы, будет сыгран решающий матч, который 31 июля пройдет в Смолевичах.-0-

Спортсменки "Минска" победили "Ритм" в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве Стартовый матч серии за золотые медали чемпионата Беларуси проходил без явного преимущества одной из команд. Столичные хоккеистки, выступавшие в роли хозяек площадки, атаковали чуть больше.