"Вильярреал" впервые выиграл Лигу Европы

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский "Вильярреал" впервые стал победителем Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке второго по рангу континентального клубного турнира в польском Гданьске испанский клуб одолел в серии послематчевых пенальти английский "Манчестер Юнайтед". Начало встречи прошло с преимуществом футболистов английской команды, но открыть счет им не удалось. Их соперники были вынуждены защищаться и искать свой шанс в контратаках. Одна из них завершилась голом - на исходе получаса игрового времени Даниэль Парехо отлично выполнил штрафной удар и Жерар Морено забил свой седьмой мяч в этом турнире. Пропустив гол, манчестерцы продолжали атаковать, однако до перерыва отыграться не смогли. Это удалось сделать через 10 минут после начала второй половины, когда отличился лидер атак "Манчестер Юнайтед" Эдисон Кавани - 1:1. До окончания основного времени возможности выйти вперед были у обеих команд, но результат не изменился. В дополнительное время также никто не добился успеха, а в серии пенальти удача была на стороне "Вильярреала" - 11:10. В полуфинале футболисты "Манчестер Юнайтед" оказались сильнее итальянской "Ромы" - 6:2 (дома) и 2:3 (дома). "Вильярреал" одолел по сумме двух полуфинальных встреч английский "Арсенал" из Лондона - 2:1 (дома) и 0:0 (в гостях).

В финале прошлого сезона Лиги Европы в немецком Кельне испанская "Севилья" завоевала свой шестой титул, обыграв итальянский "Интер" из Милана со счетом 3:2.

В финальном матче главного континентального турнира - Лиги чемпионов - 29 мая в Стамбуле встретятся два представителя английской премьер-лиги "Манчестер Сити" и лондонский "Челси".-0-