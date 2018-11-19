Виталий Коваль и Даниэль Корсо вошли в тренерский штаб ХК "Динамо-Минск"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом вратарь сборной Беларуси Виталий Коваль и Даниэль Корсо вошли в тренерский штаб хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Как отметили в "Динамо", Виталий Коваль будет отвечать за работу с вратарями, Даниэль Корсо - за физподготовку. Контракты с ними заключены до конца сезона. Оба тренера имеют огромный игровой опыт и в прошлом защищали цвета "Динамо-Минск".

Голкипер сборной Беларуси завершил игровую карьеру в сезоне-2015/2016 в шведском "Вестеросе". Виталий Коваль был признан лучшим игроком Беларуси в сезоне-2011/2012.

Даниэль Корсо имеет опыт выступления в НХЛ за "Сент-Луис" и "Атланту Трэшерс", сыграл 77 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 11 результативных передач. Затем в его карьере были немецкий "Кассель" и "Франкфурт", нижегородское "Торпедо", финский "Кярпят" и шведский "Тимро". В ходе сезона-2010/11 Даниэль Корсо был приглашен в "Динамо-Минск". За "зубров" сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу.

Оба специалиста приступят к работе в тренерском штабе "Динамо-Минск" после возвращения команды из выездного турне.

"Завершаем формирование тренерского штаба минчан, пригласив в него двух перспективных наставников. Таким образом, достигнем идеального баланса опыта и молодости. Виталий Коваль и Даниэль Корсо не так давно завершили карьеры игроков и смогут органично дополнить Андрея Сидоренко, Андрея Ковалева и Дмитрия Кравченко. И Коваль, и Корсо провели в КХЛ не один сезон, они хорошо знают лигу, знают, что необходимо, чтобы достигать в ней успеха. Даниэль Корсо отлично проявил себя в СДЮШОР БФСО "Динамо", занимаясь с ребятами катанием и индивидуальным развитием. В свои 40 лет он даст фору любому действующему хоккеисту в том, что касается физподготовки. Опять же, он играл в КХЛ и знает, как подвести организм игрока к матчам в оптимальном состоянии при том напряженном игровом ритме и перелетах, которые есть в лиге. Даниэль по мере возможностей и занятости в "Динамо" продолжит работать над развитием наших молодых хоккеистов, ведь в этом направлении его помощь также неоценима", - прокомментировал генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.-0-