"Витебск" и "Слуцк" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Витебск" сыграл вничью со "Слуцком" в домашнем матче 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всего игрового времени футболисты "Витебска" имели преимущество, но так и не смогли его реализовать. На 88-й минуте встречи хозяева получили право на пенальти, однако их бразильский защитник Жулио Сезар пробил мимо ворот и счет не изменился - 0:0.

В другом сегодняшнем поединке "Ислочь" разгромила на выезде дебютанта высшей лиги речицкий "Спутник" со счетом 5:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Дмитрий Юсов.

Завтра лидер первенства солигорский "Шахтер" сыграет у себя дома со "Славией". Также в субботу "Торпедо-БелАЗ" в Жодино встретится с брестским "Динамо", в Гродно "Неман" будет соперничать с "Минском", а в Борисове БАТЭ примет "Энергетик-БГУ".

Завершится этот тур 18 апреля матчами "Динамо" (Минск) - "Гомель" и "Рух" - "Сморгонь".

Положение команд: "Шахтер" - 12 очков, "Ислочь" - 9, "Динамо" (Брест) - 8, "Динамо" (Минск) - 8, БАТЭ - 8, "Гомель" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Витебск" - 6, "Минск" - 5, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Соловей ("Гомель"), забивший 5 мячей.-0-