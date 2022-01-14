"Витебск" переиграл "Гомель" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Витебска" на чужом льду переиграли "Гомель" в очередном матче белорусской экстралиги. Встреча закончилась со счетом 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в поединке был открыт под занавес первого периода - отличился форвард гостей Глеб Шкапцов. В следующей трети команды обменялись шайбами - на точный бросок гомельчанина Станислава Кучкина ответил Никита Ядроец - 1:2. Перевернуть ход игры в заключительной двадцатиминутке хозяевам не удалось, вместо этого "рыси" пропустили еще дважды. Голы в составе витебской команды оформили Никита Синельников и Александр Левко. Последнее слово осталось все же за хозяевами - точку в игре поставил Павел Развадовский.

Примечательно, что предыдущая победа "медведей" над "рысями" была одержана более 10 лет назад. Таким образом, северяне, набравшие 56 баллов, снова приблизились к идущему в экстралиге четвертым "Шахтеру" на расстояние трех очков.

Два других матча пятницы завершились с крупной разницей в счете. "Локомотив" в Орше не оставил шансов "Химику" - 5:1, прервав тем самым серию из пяти поражений подряд. Новополочане же упустили шанс вернуться на шестую позицию, дающую право сыграть в плей-офф. За тур до конца первого этапа регулярки "Химик" уступает "Неману" одно очко.

В параллельном матче "Металлург" разгромил "Могилев" - 6:0. Наиболее удачным для представителей Жлобина оказался второй период, когда хозяева поразили цель четырежды. Голевым дублем и результативной передачей отметился нападающий "волков" Евгений Соломонов. Благодаря победе "Металлург" обошел в таблице "Гомель", в активе жлобинской команды 62 балла, у "рысей" - 61. На счету лидирующей "Юности" 69 очков.-0-