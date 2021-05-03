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03 мая 2021, 10:04

"Витэн" без потерь завершил регулярный сезон чемпионата Беларуси по мини-футболу

Во время матча. Скриншот из видео Futsal Belarus
Во время матча. Скриншот из видео Futsal Belarus

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" не потерял ни одного очка в регулярном сезоне 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче заключительного тура регулярного сезона оршанцы одержали свою 22-ю победу, обыграв в Гомеле еще одного фаворита местный ВРЗ со счетом 6:4. В последнем поединке регулярного сезона минский "Дорожник" переиграл на своей площадке светлогорский ЦКК.

Результаты остальных встреч 22-го тура: "Охрана-Динамо" (Минск) - "Столица" (Минск) - 0:11, "Борисов-900" - БЧ (Гомель) - 2:7, "Динамо-БНТУ" (Минск) - "Лида" - 4:1, "Минск" - "УВД-Динамо" (Гродно) - 1:1.

Итоговое положение: "Витэн" - 66 очков, ВРЗ - 55, "Столица" - 50, БЧ - 44, "Дорожник" - 35, "Борисов-900" - 32, "Динамо-БНТУ" - 22, ЦКК - 21, "Минск" - 17, "Лида" - 15, "Охрана-Динамо" - 13, "УВД-Динамо" - 10.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 35 мячей.

Первые четыре клуба завоевали прямые путевки в четвертьфинальную стадию, а остальные команды 7 и 10 мая сыграют в 1/8 финала.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица".

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-

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