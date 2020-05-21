"Витэн" обыграл ЦКК в первом четвертьфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки четвертьфинальной стадии проходят сегодня на чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них светлогорский ЦКК принимал в Жлобине оршанский "Витэн" и уступил со счетом 0:3. На 6-й минуте игры Сергей Дядичкин забил первый мяч в ворота хозяев, в середине второго тайма он оформил свой голевой дубль, а за 4 минуты до окончания встречи Юрий Рабыко установил окончательный результат.

Позже пройдут еще три матча: "Дорожник" (Минск) - ВРЗ (Гомель), "Борисов-900" - "Столица" (Минск), "УВД-Динамо" (Гродно) - БЧ (Гомель).

Ответные четвертьфинальные встречи намечены на 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.-0-