"Витэн" одержал 11-ю победу подряд в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" продолжают идти без потерь в матчах 32-го первенства Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою 11-ю викторию кряду действующие чемпионы страны одержали в Минске, разгромив команду "Динамо-БНТУ" в перенесенном матче десятого тура со счетом 7:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Гусаков, по одному мячу в свой актив записали Андрей Головнев, Олег Еремин, Артем Козел и Владимир Пискун. Проигравшие смогли ответить только голом Ивана Новского. Идущий четвертым гомельский БЧ также на выезде уверенно обыграл "Минск" - 4:1. Еще один столичный клуб "Охрана-Динамо" победил на своей площадке гостей из светлогорского ЦКК с результатом 4:2.

Сегодня вечером состоится центральный поединок десятого тура - гомельский ВРЗ примет на своей площадке минскую "Столицу".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Витэн" - 33 очка (11 матчей), "Столица" - 27 (10), ВРЗ (Гомель) - 25 (10), БЧ - 24 (11). Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), на лицевом счету которого 14 забитых мячей.-0-