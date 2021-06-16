"Витэн" победил ВРЗ на старте финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" одержал победу над гомельским ВРЗ со счетом 5:3 в стартовом матче финальной серии за золотые медали 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Орше действующие чемпион страны уже в самом начале игры дважды подряд поразили ворота гомельчан. Гости не собирались сдаваться без боя и к перерыву выровняли положение - 2:2. Во втором тайме хозяева забили еще три мяча, на что ВРЗ смог ответить лишь одним голом. Второй поединок серии до трех викторий одной из команд состоится 20 июня в Гомеле, третий пройдет 24 июня в Орше. В нынешнем первенстве оршанская команда одержала виктории во всех 28 проведенных встречах. Для "Витэна" это седьмой финал, в четырех он выходил победителем.

Вчера в первой встрече "бронзовой" серии спортсмены "Столицы" с огромным трудом одолели на паркете минского дворца спорта "Уручье" гомельский ВРЗ. По ходу игры гости трижды вели в счете, но не смогли удержать преимущество и основное время игры завершилось вничью - 3:3. В овертайме никому не удалось отличиться, а в послематчевых пенальти успех сопутствовал "Столице" - 5:3. Вторая встреча серии до двух побед состоится 19 июня в Гомеле. Если после нее победитель не будет определен, то решающий поединок за бронзу пройдет 23 июня.

В полуфинальной серии "Витэн" трижды подряд обыграл гомельский БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели "Столицу" - 3:2.

В финальной серии прошлого чемпионата Беларуси спортсмены "Витэна" выиграли у ВРЗ, обладателем бронзы стала "Столица". Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-