"Витэн" разгромил "Столицу" в седьмом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" стал единоличным лидером чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в центральном матче седьмого тура национального первенства действующие чемпионы страны уверенно переиграли в Минске обладателя бронзовых медалей "Столицу" с "сухим" счетом 4:0. Хет-трик в этом поединке оформил Артем Рось, еще один гол забил Павел Раговик. Это седьмая виктория "Витэна" в семи стартовых матчах нынешнего сезона.

Также сегодня спортсмены гродненского "УВД-Динамо" примут на своей площадке минский клуб "Динамо-БНТУ".

Результаты других игр седьмого тура: "Дорожник" (Минск) - "Борисов-900" - 4:4, ЦКК (Светлогорск) - "Лида" - 9:4, "Минск" - "Охрана-Динамо" (Минск) - 2:2. Матч гомельских команд БЧ и ВРЗ перенесен.

Турнирную таблицу 32-го чемпионата Беларуси возглавляет идущий без потерь "Витэн", у которого 21 очко, на три балла меньше у "Столицы", ВРЗ имеет 16 очков.-0-