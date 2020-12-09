"Витэн" сыграет с "Кайратом" в 1/16 финала Лиги чемпионов по мини-футболу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси оршанский "Витэн" в борьбе за выход в 1/8 финала главного континентального турнира в середине января 2021 года примет на своей площадке "Кайрат" из Алматы. Лучший казахстанский клуб является 17-кратным участником главного континентального турнира, который он выигрывал в 2013 и 2015 годах.

В поединке первого квалификационного раунда ЛЧ чемпионы Беларуси разгромили в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" болгарский клуб "Черно море" со счетом 7:0. Четыре гола в этой встрече забил Артем Козел, дубль в активе Евгения Перемитина, один мяч забил Павел Раговик.

Еще один казахстанский клуб "Актобе", который тренирует белорусский специалист Виктор Тарчило, в 1/16 финала сыграет у себя дома с греческим АЕКом из Афин.

Поединки 1/8 финала должны состояться 16-21 февраля 2021 года.-0-