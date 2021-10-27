"Витэн" сыграл вничью с "Жальгирисом" в квалификации ЛЧ по мини-футболу

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" набрал первый балл в основном квалификационном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем втором поединке 3-й группы в литовском Каунасе чемпионы Беларуси сыграли вничью с местным "Жальгирисом" - 3:3. В первом тайме Артем Якубов вывел "Витэн" вперед, сразу после перерыва хозяева в течение двух минут забили три мяча подряд, а в конце игры Артем Рось и Евшений Перемитин дважды поразили ворота каунасского клуба.

Вчера на старте соревнований подопечные Алексея Попова уступили одной из сильнейших команд мира испанской "Барселоне" со счетом 1:5. В другом матче первого тура еще один представитель Испании "Леванте" уверенно переиграл "Жальгирис" с результатом 4:1.

Сегодня в испанском дерби "Барса" неожиданно крупно выиграла у "Леванте" - 9:2. В последнем туре 29 октября "Витэн" будет соперничать с "Леванте", а "Барселона" встретится "Жальгирисом".

Положение команд после двух игровых дней: "Барселона" - 6 очков, "Леванте" - 3, "Жальгирис" - 1, "Витэн" - 1.

Составы остальных квартетов:

1 - "Лученец" (Словакия), "Халле-Гооик" (Бельгия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Синара" (Екатеринбург, Россия).

2 - "Добовец" (Словения), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Аньер-Вильнев" (Франция), "Атырау" (Казахстан).

4 - "Пезаро" (Италия), "Пльзень" (Чехия), "Тюмень" (Россия), "Кайрат" (Алматы, Казахстан).

Из этих групп в элитный квалификационный раунд чемпионской Лиги выйдут по три лучшие команды. Матчи элитного раунда пройдут с 30 ноября по 5 декабря. Решающий этап - "Финал четырех" - состоится в апреле - мае 2022 года.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов португальский "Спортинг" завоевал свой второй титул, одолев в финальном поединке трехкратного победителя ЛЧ "Барселону" со счетом 4:3. Самым титулованным клубом является испанский "Интер Мовистар", который пять раз выигрывал главный турнир Старого Света.-0-