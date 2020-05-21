"Витэн", ВРЗ, "Столица" и БЧ победили в первых матчах 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Во время матча "Дорожник" - ВРЗ. Фото Белорусской ассоциации мини-футбола
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех стартовых поединках четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси по мини-футболу побед добились гости, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем матче оршанский "Витэн" обыграл в Жлобине светлогорский ЦКК с сухим счетом 3:0.
"Витэн" обыграл ЦКК в первом четвертьфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу
На 6-й минуте игры Сергей Дядичкин забил первый мяч в ворота хозяев, в середине второго тайма он оформил свой голевой дубль, а за 4 минуты до окончания встречи Юрий Рабыко установил окончательный результат.
Гомельский ВРЗ в Минске взял верх над "Дорожником" с результатом 3:1.
Фото Белорусской ассоциации мини-футбола
Минская "Столица" выиграла на выезде у "Борисова-900" - 4:1, а в Гродно местное "УВД-Динамо" проиграло гомельскому БЧ со счетом 2:5.
Ответные четвертьфинальные встречи пройдут 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.-0-