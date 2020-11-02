"Витэн" выиграл девятый матч подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Во время игры. Скриншот из видео fcviten.by

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" идут без потерь в матчах 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою девятую викторию кряду действующие чемпионы одержали у себя дома, разгромив гостей из "Лиды" со счетом 12:2. Конкуренты "Витэна" также добились крупных побед: минская "Столица" на своей площадке обыграла земляков из "Динамо-БНТУ" - 6:1, гомельский ВРЗ в Светлогорске не оставил никаких шансов местному ЦКК - 8:1.

Турнирную таблицу возглавляет "Витэн", набравший 27 очков из 27 возможных, на три балла отстает "Столица", в активе ВРЗ, который провел семь матчей, 19 очков.

Список лучших бомбардиров возглавляют Артем Рось ("Витэн") и Евгений Клочко (ВРЗ), забившие по десять мячей.

На этой неделе лучшие игроки национального первенства соберутся в тренировочном лагере сборной Беларуси и будут готовиться к двум товарищеским матчам с командой Молдовы. 7 ноября команды встретятся на площадке минского спорткомплекса МАПИД, 8 ноября сыграют в столичном дворце спорта "Уручье". Начало обоих спаррингов в 12.00.-0-