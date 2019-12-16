Вячеслав Дурнов утвержден шефом миссии белорусской делегации на Олимпиаде-2020

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вячеслав Дурнов утвержден шефом миссии белорусской делегации на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Кандидатура первого заместителя министра спорта и туризма на должность шефа миссии утверждена на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета.

Кроме того, Исполком НОК утвердил итоги работы организации и постоянных комиссий за 2019 год.

Главные старты четырехлетия пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года. Японская столица примет Игры во второй раз, ранее они проводились здесь в октябре 1964 года.-0-