Вязович: 3-е место на "Дакаре-2020" - успех для команды "МАЗ-СПОРТавто"

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье место на "Дакаре-2020" - это успех для команды "МАЗ-СПОРТавто". Об этом сегодня рассказал журналистам в Национальном аэропорту Минск лидер команды Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время ралли-рейда очень много было каменного бездорожья, мы с ребятами до этого ни разу такого не видели. Тем не менее спецучастки старались преодолеть с максимальной скоростью. Чем сложнее трасса, тем лучше для МАЗа, - сказал Сергей Вязович. - Третье место на "Дакаре" - это успех для нашей команды. На этой гонке был выставлен очень сильный состав у наших конкурентов - "КАМАЗ-мастера" - и частично нам удалось их переиграть".

Он добавил, что следующим стартом для белорусских спортсменов станет выступление в апреле на ралли в Марокко.

Грузовик "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял третье место в генеральной классификации ралли "Дакар-2020". Его товарищи по команде показали следующий результат: Алексей Вишневский занял восьмую позицию, автомобиль Александра Василевского финишировал 12-м.

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял третье место на "Дакаре-2020" Белорусский "МАЗ" уступил лидеру гонки 2 часа 4 мин. 42 сек. Победителем стал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под руководством Андрея Каргинова, преодолевшего 12 этапов ралли-рейда за 46 часов 33 мин. 36 сек.

Победителем стал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под руководством Андрея Каргинова. Второе место досталось экипажу его товарища по команде Антона Шибалова.

"Дакар" впервые прошел на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков).-0-