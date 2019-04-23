Владимир Самсонов и Павел Платонов вышли в 1/16 финала парного разряда ЧМ по настольному теннису

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов вышли в 1/16 финала парного разряда 55-го чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский дуэт в матче 1/32 финала победил чилийскую пару Густаво Гомес / Хуан Ламадрид со счетом 4:2. В борьбе за выход в 1/8 финала белорусы встретятся с китайским тандемом Линь Гаоюнаь / Лян Цзинкун.
На старте основного этапа одиночного разряда соперником лидера белорусской команды Владимира Самсонова будет представитель Австралии Ху Хеминг. Павел Платонов сыграет с французом Эммануэлем Лебенссоном, Вадим Ярошенко будет играть с Лей Коу из Украины.
В поединке 1/64 финала женского одиночного разряда белоруска Дарья Триголос встретится с Ким И Сон (КНДР), а Надежда Богданова сыграет с китаянкой Лю Шивен.
Мировое первенство в венгерской столице завершится 29 апреля. За награды в пяти номинациях сражаются более 600 мастеров малой ракетки из 109 стран планеты.
Настольный теннис включен в программу II Европейских игр в Минске. С 22 по 29 июня 128 спортсменов разыграют 5 комплектов наград.-0-
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