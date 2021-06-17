Владимир Ващенко избран председателем Белорусской федерации волейбола

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Белорусской федерации волейбола на отчетно-выборной конференции избран Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Владимира Ващенко. Новый руководитель ранее возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям и наблюдательный совет общественного объединения.

С 1999-го по осень 2014 года Белорусскую федерацию волейбола возглавлял Борис Батура, на посту руководителя БФВ его сменил Валентин Шаев, а в мае 2017 года - бывший арбитр Международной федерации волейбола Александр Пясецкий. В ноябре 2018 года БФВ возглавил Эдуард Венский, оставивший должность в 2020 году.

В преддверии отчетно-выборной конференции в БФВ пошло заседание наблюдательного совета, в ходе которого его председателем был избран министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.-0