Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли серебро ЧМ по прыжкам на батуте

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли серебряные медали в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В квалификации белорусский дуэт заработал оценку 96,11 балла и уверенно возглавил группу претендентов на золотые медали планетарного первенства. Однако в финале Владислав Гончаров и Олег Рябцев с оценкой 52,400 балла пропустили вперед японцев Тасаки Кацуфуми и Мунетомо Джинга, завершивших предварительный раунд на третьей промежуточной позиции. Их итоговый результат - 52,920 очка.
Тройку сильнейших замкнули Михаил Мельник и Сергей Азарян из России, державшиеся после первого дня соревнований в этом виде программы на втором месте. Бронзовые медали им гарантировала оценка в 52,060 балла.
Для белорусской дружины это вторая награда чемпионата мира в Токио. Первую белорусские батутисты заработали вчера в командных состязаниях, выиграв золото.
В заключительный день планетарного первенства станут известны обладатели наград в индивидуальных стартах у мужчин и женщин.-0-