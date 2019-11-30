Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли серебро ЧМ по прыжкам на батуте

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли серебряные медали в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с золотой медалью на чемпионате мира в Токио "Это было яркое выступление, которое позволило опередить сильных соперников и подтвердило высочайший класс белорусской школы прыжков на батуте", - говорится в поздравлении.

В квалификации белорусский дуэт заработал оценку 96,11 балла и уверенно возглавил группу претендентов на золотые медали планетарного первенства. Однако в финале Владислав Гончаров и Олег Рябцев с оценкой 52,400 балла пропустили вперед японцев Тасаки Кацуфуми и Мунетомо Джинга, завершивших предварительный раунд на третьей промежуточной позиции. Их итоговый результат - 52,920 очка.

Тройку сильнейших замкнули Михаил Мельник и Сергей Азарян из России, державшиеся после первого дня соревнований в этом виде программы на втором месте. Бронзовые медали им гарантировала оценка в 52,060 балла.

Для белорусской дружины это вторая награда чемпионата мира в Токио. Первую белорусские батутисты заработали вчера в командных состязаниях, выиграв золото.

Белорусская мужская команда выиграла золото ЧМ по прыжкам на батуте Белорусы Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев выиграли золото в командных состязаниях чемпионата мира по прыжкам на батуте в Японии.

В заключительный день планетарного первенства станут известны обладатели наград в индивидуальных стартах у мужчин и женщин.-0-