Владислав Кодола стал капитаном хоккейной сборной Беларуси на турнире в Словакии

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист клуба КХЛ, череповецкой "Северстали" Владислав Кодола стал капитаном сборной Беларуси на международном турнире в Словакии. На этом посту форвард "Северстали" заменил Андрея Костицына, пропускающего старт в Попраде из-за травмы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
Также стали известны ассистенты капитана. Это защитник минской "Юности" Андрей Антонов и его коллега по ампула из столичного "Динамо" Дмитрий Знахаренко.
Предстоящий старт Kaufland Cup в Попраде будет для Владислава Кодолы дебютным в форме сборной Беларуси. Ранее воспитанник гомельского хоккея провел пять матчей за олимпийскую команду России.
Сборная Беларуси направилась в Попрад сегодня. На турнире команда под руководством Михаила Захарова сыграет со сборной Словакии (6 февраля в 20:00) и олимпийской командой России (7 февраля в 20:00).-0-