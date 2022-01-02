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02 января 2022, 20:55

Власова: с Литвиновичем был риск: или пан, или пропал

Ольга Власова. Фото из архива
Ольга Власова. Фото из архива

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У молодого белорусского батутиста Ивана Литвиновича была самая сложная комбинация на соревнованиях в Токио - и он сам, и тренер рисковали, сделав на него ставку. Рефлексией после Олимпийских игр-2020 поделилась в интервью программы "Неделя" на телеканале СТВ главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова, сообщает БЕЛТА.

Главным событием для Ольги Власовой в 2021 году стали Олимпийские игры. "Когда наш флаг поднимался, это было очень душевно. Чувствовала гордость внутри себя. Думаю, что это чувствовали и все наши спортсмены. Я не знаю, к этому, наверное, нельзя привыкнуть, потому что волнение на такого уровня соревнованиях всегда очень сильные. И ты не об этом думаешь, а думаешь только о своей работе. Как подвести спортсмена так, чтобы именно в этот нужный момент он показал этот результат. Ничего не упустить. В этот раз еще было сложнее, потому что они выступали в двух разных командах, и нужно было успевать и с одним, и с другим, и задания давать", - поделилась Ольга Власова.  

Сейчас Ольга Власова полна энтузиазма вложить все силы в подготовку наших спортсменов к соревнованиям четырехлетия в Париже. "Еще три года, как я всегда говорю, загадывать сейчас сложно, нужно смотреть, кто к этому моменту лучше всех подойдет к этим соревнованиям важным", - не спешит с прогнозами тренер.

Впереди и серьезная дилемма: у Беларуси на ОИ-2024 всего две квоты, а перспективных спортсменов больше. "Воспитываю их, чтобы они правильно подходили к этому моменту. Что эти соревнования - это мы защищаем честь нашей страны. Именно не свою лично, а честь страны. Поэтому должен ехать именно тот спортсмен, который лучше ее представит. И где-то нужно, в принципе, и рисковать, - пояснила Ольга Власова - Как раз таки с Литвиновичем был и риск, потому что у него была самая сложная комбинация. У него огромная высота. Справиться с ней намного сложнее. И, знаете, молодой спортсмен, первые взрослые такие, серьезные соревнования. Конечно, это волнительно и страшно. Но было так: либо пан, либо пропал".

У нее своя четкая позиция к тренерской работе: главное, чтобы профессионализм не затмевала жажда денег. "Зачастую у нас вот этих мэтров интересует только зарплата. Главное, дайте зарплату хорошую, а здесь само как-то все урегулируется. Либо за счет кого-то. Как-то так проехать по жизни. А это совершенно другой труд, здесь так не получится. Поэтому, если был бы такой фанат, то было бы неплохо", - сказала тренер. В качестве примера она привела свою ученицу Полину Шитько, которая выступает в национальной команде. В ней Ольга Власова видит задатки хорошего тренера. "Мне бы хотелось, чтобы были такие же ученики, учились и наше дело дальше продлевали. И наш вид спорта дальше процветал. Вот этого мне больше всего хочется", - пожелала Ольга Власова.-0-

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