Во время сборов важно не перегрузить спортсменок - Райхлин

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время сборов на данном этапе подготовки важно избежать чрезмерных нагрузок на спортсменок. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Беларуси по женской борьбе Олег Райхлин.

"Сейчас белорусские спортсменки находятся на местах со своими личными тренерами. С 15 июня в "Раубичах" планируем провести сбор, после чего в июле на три недели последует еще один. Сейчас мы ожидаем от Международной федерации борьбы информации по проведению турниров, - сказал Олег Райхлин. - Все девочки готовятся по индивидуальным планам. Некоторые спортсменки залечивают свои травмы. На данном этапе главное - не торопиться и не форсировать события. Готовиться не к чему, перед спортсменками стоит задача поддерживать форму, но ни в коем случае не перегнуть. Важно на данном этапе подготовки избежать перетренированности".

Наставник женской сборной выразил надежду, что в сентябре удастся провести 50-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

На счету белорусских спортсменок одна не именная лицензия на Игры в Токио, завоеванная Ириной Курочкиной (весовая категория 57 кг) на мировом форуме-2019 в Нур-Султане. Турниры олимпийской квалификации по борьбе запланированы на март 2021 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-