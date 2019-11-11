Волейболист "Шахтера" Андрей Марченко - лучший игрок защиты в первых матчах 2-го раунда квалификации ЛЧ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская конфедерация волейбола признала либеро солигорского "Шахтера" Андрея Марченко лучшим игроком защиты в первых матчах 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу поединка против финской команды "Форд стор Леворанта" из Састамалы, который "горняки" выиграли в трех партиях, их либеро несколько раз в ключевых эпизодах встречи брал инициативу на себя, не позволяя соперникам сравнять счет. Игра Андрея Марченко впечатлила специалистов ЕКВ. Они включили моменты с участием волейболиста из команды Виктора Бекши в видеообзор лучших моментов самого престижного континентального турнира среди европейских клубов.

Сам волейболист критично отнесся к своей игре, так прокомментировав выбор экспертов: "Безусловно рад тому, что мою игру оценили на столь высоком уровне. Однако для меня куда важнее командный успех, что уверенно обыграли такого серьезного соперника. Что касается моей игры в защите, то действительно, в первых двух сетах все шло неплохо, но в третьем сете мог бы сыграть еще более эффективно. Возможности для этого у меня были", - отметил он.

Ответный матч Лиги чемпионов против финнов солигорский "Шахтер" проведет в гостях 14 ноября. Коллективу из города калийщиков для прохода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов достаточно будет выиграть два сета.-0-