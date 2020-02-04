Волейболистка "Минчанки" Екатерина Сокольчик в числе лучших игроков 13-го тура российской суперлиги

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистка "Минчанки" Екатерина Сокольчик признана третьим по результативности игроком 13-го тура российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска помогла своей команде одержать четвертую викторию в сезоне. Дома "Минчанка" со счетом 3:2 (25:17, 21:25, 15:25, 25:23, 18:16) победила "Динамо-Метар" из Челябинска, которую возглавляет тренер сборной Беларуси Денис Матвеев. Екатерина Сокольчик набрала за матч 21 пункт.

Еще один игрок минской команды, Надежда Владыко, заняла 5-е место в числе лучших блокирующих тура, четырежды прервав атаки нападающих челябинской дружины.

Также в списке бомбардиров есть белоруска, выступающая за "Ленинградку", - Анастасия Гарелик. Увы, набранные ею 19 пунктов не помогли команде из Санкт-Петербурга победить одного из лидеров российского женского клубного волейбола "Динамо-Казань" (1:3).

Сегодня команда из Минска сыграет ответный матч 1/8 финала Кубка ЕКВ против боснийского "Единства" из Брчко. В первой игре белоруски победили со счетом 3:0 (25:8, 25:20, 25:16). Для выхода в четвертьфинал "Минчанке" достаточно выиграть у соперниц две партии. Отметим, что белорусская команда отправилась на выезд без своего главного тренера Виктора Гончарова, у которого возникли проблемы со здоровьем. Матч в Брчко начнется в 21.00 по белорусскому времени. -0-