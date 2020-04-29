Волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Азизова пополнила ряды "Минчанки"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диагональная сборной Азербайджана по волейболу Маргарита Азизова будет выступать за "Минчанку" в сезоне 2020/2021. Такая информация опубликована в официальном аккаунте столичной команды в Facebook, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С 2012-го по 2017 год Маргарита Азизова выступала в команде "Телеком Баку", была вице-чемпионкой (2016) и победительницей чемпионата Азербайджана (2017). Также в ее послужном списке - выступления в чемпионатах Турции и Польши.

Комментируя свой выбор в пользу многократных чемпионок Беларуси, спортсменка отметила: "Я очень рада перейти в "Минчанку", много хорошего слышала о клубе и следила за ним в Суперлиге, интересная команда. К тому же всегда хотела играть в российском чемпионате".

Как сообщается, в белорусском клубе Маргарита Азизова будет выступать под 10-м номером.

Российские легионеры Ольга Богданова и Наталья Думчева, выступавшие в "Минчанке", покинули дружину. Не продлила соглашение с командой из столицы Беларуси и одна из лидеров клуба Екатерина Сокольчик.-0-