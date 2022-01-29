Волейболистки "Енисея" победили краснодарское "Динамо" в российской суперлиге

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки красноярского "Енисея" одолели краснодарское "Динамо" со счетом 3:2 в домашнем матче 16-го тура российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу в Красноярске хозяйки начали неудачно, проиграв две партии - 18:25 и 21:25. Однако сибирячки сумели переломить ход поединка и, выиграв три сета подряд - 25:21, 25:23 и 15:13, вырвали победу.

Сегодня должны были пройти еще четыре матча, но они были перенесены из-за коронавирусных проблем. По этой же причине был отменен вчерашний гостевой поединок волейболисток "Минчанки" и нижегородской "Спарты".

Следующую игру в российской суперлиге чемпионки Беларуси должны провести 5 февраля на своей арене против подмосковного клуба "Заречье" из Одинцово. В 15 предыдущих играх подопечные Станислава Саликова одержали пять викторий, потерпев десять поражений. Набрав 16 очков, "Минчанка" занимает 9-е место в турнирной таблице среди 14 участников российского чемпионата. Лидирует казанский клуб "Динамо-Ак Барс", набравший 41 очко в 15 проведенных встречах. По 36 баллов имеют калининградский "Локомотив" и московское "Динамо".-0-