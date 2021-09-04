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04 сентября 2021, 23:24

Волейболистки Италии победили Сербию в финале ЧЕ -2021

Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки Италии победили соперниц из Сербии в финале чемпионата Европы - 2021. Решающий матч турнира проходил в Белграде и завершился  в пользу команды с Аппенин со счетом 3:1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:11), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Волейболисткам Италии с самого начала было не занимать решимости покончить с доминированием сербок на континентальном уровне. Это проявилось уже в первой партии, которую команда Зорана Терзича выиграла только после изнурительной игры на больше-меньше в ее концовке. С самого начала этот матч стал дуэлью лидеров двух дружин, Тияны Бошкович и Паолы Эгону. Однако в пользу итальянок игра перевернулась благодаря тому, что они предстали более слаженным коллективом.

В четвертом сете шлагбаум перед стремящимися к четвертому чемпионству сербками окончательно опустился. Итальянки со старта повели со счетом 8:2 и в дальнейшем не давали бронзовым медалисткам Игр в Токио поднять головы. Точку в матче поставила капитан итальянской дружины Мириам Силла.

 

Таким образом, итальянская дружина смогла взять реванш у соперниц за поражение в четвертьфинале Олимпиады в Токио. Напомним, тогда балканская дружина была сильней “адзурри“ со счетом 3:0 по партиям. Это третья виктория итальянок на континентальных форумах.

 

В поединке за бронзу встречались команды Турции и Нидерландов. Несмотря на поражения в полуфинальной стадии, у игроков обеих дружин мотивации хватало.  Особенно это касается дружины с берегов Босфора, которую вперед вели Ханде Баладин и Эбрар Каракурт, заработавшие по 13 очков. Турчанки уверенно выиграли две партии. Нидерладская команда отлично провела начало третьего сета, поведя со счетом 18:14. Но в итоге “оранжевые” вдоволь наошибались, позволив конкуренткам выиграть  сет а с ним и весь поединок со счетом 3:0 (25:20, 25:19, 25:23).

Эта бронза континентальных форумов третья для сборной Турции, кроме того в их коллекции наград  два серебра ЧЕ. Белорусская команда, участвовавшая в турнире, выбыла из числа претенденток на награды в 1/ 8 финала, после поражения от сборной России (1:3).-0-

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