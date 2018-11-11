Волейболистки "Минчанки" дебютируют в российской суперлиге

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня первый матч в российской суперлиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Гончарова сыграют в гостях против одного из сильнейших клубов Европы московского "Динамо". Начало встречи в Москве в 17.00.

Решение об участии в суперлиге было принято после прошлого успешного сезона для столичной команды, когда минчанки вышли в финал Кубка ЕКВ и победили в чемпионате Беларуси.

Перед стартом в одной из сильнейших лиг белорусская команда изменила состав, постаравшись усилить некоторые позиции. В команду пришла украинская нападающая Богдана Анисова, пасующая Вера Саликова, удалось продлить контракт с талантливой молодой нападающей Анной Гришкевич, которой интересовались несколько европейских клубов.

"Состав перед стартом в чемпионате России мог быть более оптимальным. В Италию отправилась центральная блокирующая Анжелика Борисевич, на долгий срок из-за травмы выбыла пасующая Ольга Пальчевская. Однако состав у нас по-прежнему боевой и способный решать серьезные задачи в чемпионате России и Лиге чемпионов", - отметил Виктор Гончаров.

Соперник "Минчанки" в первом туре чемпионата России - клуб именитый и амбициозный. Московское "Динамо" обладает подбором игроков мирового уровня: воспитанница минской школы блокирующая Елена Гендель, диагональная Наталия Гончарова. Российский клуб усилился Хеленой Гавелковой из Чехии, пасующей Майей Огненович. Все изменения в составе "Динамо" призваны усилить клуб и помочь ему победить в чемпионате России и Лиге чемпионов.

Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию матча из Москвы.-0-