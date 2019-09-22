Волейболистки "Минчанки" добились победы над волгодонским "Импульсом" на предварительном этапе Кубка России

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" одержали победу в заключительном матче предварительного этапа Кубка России, сообщает БЕЛТА

Столичная команда оказалась сильнее волгодонского "Импульса" со счетом 3:0 (25:11, 25:12, 25:12).

Самой результативной среди подопечных Виктора Гончарова стала Надежда Столяр, набравшая 14 очков. Ольга Богданова записала на свой счет 12 пунктов. Белорусская команда на предварительной стадии Кубка России записала на свой счет три победы в пяти играх.

На предварительном этапе претенденты на победу в Кубке России проводят игры в четырех группах (17-22 сентября - Москва, Калининград, Екатеринбург, Курск). В полуфинальный этап выходят 12 участников (по 3 лучшие команды от группы). Принимающая сторона "Финала четырех" определяется Всероссийской федерацией волейбола на конкурсной основе. Выбранная команда освобождается от участия в этой стадии соревнований. Его заменяет лучшая из дружин, не вошедших в 12 лучших на предварительном этапе. В полуфинале участники делятся на три квартета и играют между собой в один круг (туровая система, 1-4 ноября). Победители групп выходят в "Финал четырех", где к ним присоединяется хозяин решающей стадии. "Финал четырех" состоится 25-26 декабря.-0-