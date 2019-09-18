ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:38 Волейболистки "Минчанки" одолели на тай-брейке "Уфимочку", добившись второй победы на предварительном этапе Кубка России Спорт
18:34 Беларусь и Китай обсудили подготовку комплексной дорожной карты совместных действий Политика
18:23 Семейный капитал в $10 тыс. предоставят при рождении третьего ребенка до конца 2019 года Общество
17:59 Международные эксперты отмечают высокий научный потенциал Беларуси в дисплейных технологиях Общество
17:58 ЕБРР предоставит "Райффайзен-Лизинг" кредит на 15 млн евро для поддержки МСП Экономика
17:53 Первые медалистки определились на чемпионате мира по женской борьбе в Нур-Султане Спорт
17:49 Трамп назначил нового советника по нацбезопасности В мире
17:40 Беларусь проведет с Уругваем переговоры по проекту соглашения о взаимной отмене виз Президент
17:38 "Спорт-пари": помогаем побеждать! Общество
17:35 Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ноябре Политика
17:32 Агентство по ядерному регулированию Турции заинтересовано в соглашении о сотрудничестве с Госатомнадзором Экономика
17:28 Минчанин обокрал продуктовый магазин более чем на Br630 Происшествия
17:21 Брестский эндокринологический диспансер обновит передвижную лабораторию благодаря японским партнерам Регионы
17:15 Движение транспорта временно ограничат 19 сентября на участке трассы Р58 Регионы
17:12 Оркестр Михаила Финберга проведет 20 сентября областной праздник искусств в Узде Культура
17:11 Первые результаты тестирования белорусских школьников по программе PISA станут известны в декабре Общество
17:07 Работы ремесленных мастеров Султаната Оман представлены в Национальном художественном музее Культура
16:48 В Гомеле после резонансного конфликта восстановили на работе учителя Регионы
16:37 Лукашенко продлил действие программы семейного капитала на 2020-2024 годы Президент
16:36 Заседание контактной группы по Украине проходит в Минске Политика
16:33 На границе санитарной зоны вокруг "Омск Карбон Могилев" может появиться лесополоса Регионы
16:28 В Минске нет плохой воды - комментарий Регионы
16:24 Казахстан рассчитывает на увеличение товарооборота с Беларусью Экономика
16:17 Стандарты МАГАТЭ находятся в приоритете при строительстве БелАЭС - Михадюк Экономика
16:10 Новая информстратегия призвана развенчать мифы вокруг ВИЧ-инфекции - Кручинин Общество
16:03 В Минске завершено расследование дела об избиении водителя битой Происшествия
16:02 В Минском районе легковушка столкнулась с тягачом Происшествия
15:57 Возможность установки линии по розливу продукции в стеклобутылку изучат на Ельском консервном заводе Регионы
15:56 Словакия планирует инвестировать 15-20 млн евро в сельскохозяйственный проект в Беларуси Экономика
15:53 Спортивные игры среди пациентов с сердечной недостаточностью пройдут в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
18 сентября 2019, 18:38

Волейболистки "Минчанки" одолели на тай-брейке "Уфимочку", добившись второй победы на предварительном этапе Кубка России

Во время матча. Фото ВК "Минск"
Во время матча. Фото ВК "Минск"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" на тай-брейке выиграли второй матч предварительного раунда Кубка России, победив "Уфимочку" со счетом 3:2 (23:25, 25:23, 21:25, 25:19, 15:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самой результативной в рядах "Минчанки" стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 31 очко (3 эйса, 2 блока и 59% эффективности атак). На счету Ольги Богдановой, недавно пополнившей ряды белорусского клуба, 22 пункта, из них шесть на блоке. Надежда Столяр заработала 11 очков, записав на свой счет 2 эйса и 2 удачные попытки блокирования атак соперниц. Еще одна новичок команды Виктора Гончарова Наталья Думчева совершила 8 результативных действий.

Следующим соперником белорусок станет калининградский "Локомотив" (19 сентября, 19.00) и краснодарское "Динамо" (21 сентября, 13.00). Многократные чемпионки Беларуси завершат свое выступление в Калининграде противоборством с волгодонским "Импульсом" (высшая лига А) - 22 сентября в 13.00.

На предварительном этапе претенденты на победу в Кубке России проводят игры в четырех группах (17-22 сентября - Москва, Калининград, Екатеринбург, Курск). В полуфинальный этап выходят 12 участников (по 3 лучшие команды от группы). Принимающая сторона "Финала четырех" определяется Всероссийской федерацией волейбола на конкурсной основе. Выбранная команда освобождается от участия в этой стадии соревнований. Его заменяет лучшая из дружин, не вошедших в 12 лучших на предварительном этапе. В полуфинале участники делятся на три квартета и играют между собой в один круг (туровая система, 1-4 ноября). Победители групп выходят в "Финал четырех", где к ним присоединяется хозяин решающей стадии. "Финал четырех" состоится 25-26 декабря.-0-

Фото ВК "Минск"

Теги
волейбол женщины Россия турнир
Новости рубрики Спорт
Мария Стадник (слева) во время полуфинального поединка. Фото United World Wredtling Первые медалистки определились на чемпионате мира по женской борьбе в Нур-Султане
Георгий Кушиташвили и Михаил Долголевец. Фото Федерации бокса России Белорусские боксеры закончили свое выступление на ЧМ в Екатеринбурге, ни разу не поднявшись на пьедестал почета
Екатерина Галкина. Фото из архива Олимпийский канал посвятил сюжет белорусской гимнастке Екатерине Галкиной
Анастасия Мирончик-Иванова. Фото из архива Назван состав сборной Беларуси по легкой атлетике на ЧМ в Катаре
Йоханнес Дюрр на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Фото EPA Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Ирина Курочкина. Фото из архива Трем белорускам не удалось выйти в полуфинал ЧМ по борьбе и гарантировать себе олимпийские лицензии
Главное
Фото из архива Лукашенко продлил действие программы семейного капитала на 2020-2024 годы
Стандарты МАГАТЭ находятся в приоритете при строительстве БелАЭС - Михадюк
ЕС готовит для Беларуси новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив
Всемирный день оперы отметят в Минске выступлением звезд оперной сцены Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова
Топ-новости
Беларусь проведет с Уругваем переговоры по проекту соглашения о взаимной отмене виз
Семейный капитал в $10 тыс. предоставят при рождении третьего ребенка до конца 2019 года
МАГАТЭ продолжит тесное сотрудничество с Беларусью - замгендиректора агентства
Шпулер: для "Штадлер Минск" очень важен заказ столичного метрополитена
Завершилась активная фаза учения "Щит Союза-2019"
Инновационный финансовый сервис появился на белорусском рынке
Пресс-конференция об энергоэффективности многоквартирных жилых домов пройдет в БЕЛТА 19 сентября
ЕБРР предоставит "Райффайзен-Лизинг" кредит на 15 млн евро для поддержки МСП
В Минске нет плохой воды - комментарий
МАРТ обязал торговые объекты продавать пакеты и посуду из бумаги
ЕАЭС открыт для развития более глубокого взаимовыгодного сотрудничества с Японией - Субботин
В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ноябре
Торговый павильон белорусских товаров откроют в Шанхае
Минздрав и Европейское бюро ВОЗ подписали план сотрудничества на 2020-2021 годы
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.