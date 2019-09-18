Волейболистки "Минчанки" одолели на тай-брейке "Уфимочку", добившись второй победы на предварительном этапе Кубка России

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" на тай-брейке выиграли второй матч предварительного раунда Кубка России, победив "Уфимочку" со счетом 3:2 (23:25, 25:23, 21:25, 25:19, 15:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самой результативной в рядах "Минчанки" стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 31 очко (3 эйса, 2 блока и 59% эффективности атак). На счету Ольги Богдановой, недавно пополнившей ряды белорусского клуба, 22 пункта, из них шесть на блоке. Надежда Столяр заработала 11 очков, записав на свой счет 2 эйса и 2 удачные попытки блокирования атак соперниц. Еще одна новичок команды Виктора Гончарова Наталья Думчева совершила 8 результативных действий.

Следующим соперником белорусок станет калининградский "Локомотив" (19 сентября, 19.00) и краснодарское "Динамо" (21 сентября, 13.00). Многократные чемпионки Беларуси завершат свое выступление в Калининграде противоборством с волгодонским "Импульсом" (высшая лига А) - 22 сентября в 13.00.

На предварительном этапе претенденты на победу в Кубке России проводят игры в четырех группах (17-22 сентября - Москва, Калининград, Екатеринбург, Курск). В полуфинальный этап выходят 12 участников (по 3 лучшие команды от группы). Принимающая сторона "Финала четырех" определяется Всероссийской федерацией волейбола на конкурсной основе. Выбранная команда освобождается от участия в этой стадии соревнований. Его заменяет лучшая из дружин, не вошедших в 12 лучших на предварительном этапе. В полуфинале участники делятся на три квартета и играют между собой в один круг (туровая система, 1-4 ноября). Победители групп выходят в "Финал четырех", где к ним присоединяется хозяин решающей стадии. "Финал четырех" состоится 25-26 декабря.-0-

Фото ВК "Минск"