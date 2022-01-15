Волейболистки "Минчанки" победили "Енисей" в матче российской суперлиги

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" прервали серию из двух поражений в матчах российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в игре 14-го тура белоруски победили в Красноярске местный "Енисей" с результатом 3:1. На протяжении двух стартовых сетов встречи чемпионки Беларуси все время вели в счете и уверенно взяли два очка подряд - 25:15 и 25:23. В третьей партии соперницы сумели усилить свою игру и выиграли со счетом 26:24. Однако в четвертом сете подопечные Станислава Саликова вновь были хозяйками положения и победили - 25:20. Это пятая виктория "Минчанки" в 14 проведенных встречах, и, набрав 16 очков, она занимает 9-е место в турнирной таблице среди 14 участников российского чемпионата.

Свой следующий поединок минские волейболистки проведут 22 января на своей площадке против волейболисток "Тулицы". Сегодня тульская команда примет у себя дома "Уралочку-НТМК" из Екатеринбурга. Также сегодня состоятся еще два матча: "Динамо" (Краснодар) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург), "Липецк" - "Протон" (Саратов). Вчера лидеры суперлиги спортсменки казанского "Динамо-Ак Барса" победили гостей из нижегородской "Спарты" - 3:1. Еще два фаворита турнира добились гостевых побед с сухим счетом 3:0 - калининградский "Локомотив" разгромил в Челябинске "Динамо-Метар", а московское "Динамо" обыграло в Одинцово местное "Заречье".

"Динамо-Ак Барс" возглавляет таблицу, набрав 38 очков, у "Локомотива" на два балла меньше, 35 очков имеет московское "Динамо".-0-