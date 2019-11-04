Волейболистки "Минчанки" проиграли третий матч подряд и выбыли из Кубка России

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли третий матч кряду в полуфинальной стадии Кубка России калининградскому "Локомотиву" со счетом 0:3 (15:25, 16:25, 22:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Таким образом, белоруски, не набрав ни одного очка, замкнули свою группу. В "Финал четырех" турнира вышел калининградский "Локомотив", который выиграл все три матча.
Итоговое положение в группе В: "Локомотив" - 9 очков (3 игры), "Заречье-Одинцово" - 6 (3), "Тулица" - 3 (3), "Минчанка" - 0 (3).
Впрочем, без белорусского представительства решающие поединки Кубка России по волейболу не обойдутся. "Уралочка-НТМК" легендарного Николая Карполя с двумя белорусками Анной Климец и Верой Костючик в составе прошла турнир в своей группе без поражений и вышла в финал, который пройдет в Казани 25-26 декабря.-0-