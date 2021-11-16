Волейболистки "Минчанки" уступили французскому "Волеро Ле-Канне" в матче Кубка ЕКВ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили французскому клубу "Волеро Ле-Канне" в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ со счетом 2:3 (21:25, 17:25, 25:16, 25:21,10:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет белоруски начали достаточно бодро и смогли даже повести в счете. Однако соперницы смогли перехватить инициативу и довести данный отрезок матча до победы. Вторая партия и вовсе прошла под диктовку французского коллектива. Добившись выгодной разницы в счете, команда Лоренцо Микелли удержала его до конца сета.

Основным компонентом, который позволял французской команде долгое время диктовать условия конкуренткам из Беларуси, стал блок. В остальных компонентах игры наблюдался небольшой перевес "Минчанки". Ее игроки лучше подавали и меньше ошибались, да и в атаке дела спорились.

В третьем и четвертом сетах подопечные Станислава Саликова смогли наладить игру на блоке и уже сами диктовали условия соперницам, сумев перевести матч на тай-брейк. К сожалению, в укороченной пятой партии сильнее были спортсменки из Франции. Им удалось оторваться от белорусок на пять очков и довести матч до победы.

Самыми результативными игроками всречи в составе "Минчанки" стали Виктория Секретова - 19 очков, Надежда Столяр (17) и Ксения Лебедкина (15). У гостевой дружины в роли основной ударной силы выступила чешка Михаэла Млейнкова, заработавшая 25 пунктов.

Ответный матч во Франции команды проведут 25 ноября.-0-