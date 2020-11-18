18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили калининградскому "Локомотиву" в матче российской суперлиги. Поединок в калининградском спорткомплексе "Янтарный" завершился со счетом 2:3 (25:18, 20:25, 25:22, 13:25, 9:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды на равных провели большую часть матча, обменявшись победами в четырех партиях. Увы, на тай-брейке удача сопутствовала соперницам подопечных Станислава Саликова. Самой результативной волейболисткой "Минчанки" стала Маргарита Степаненко, набравшая 20 пунктов.

По 12 очков принесли белорусской команде Надежда Смирнова и Надежда Владыко. Также 11 результативных действий записала на свой счет Татьяна Маркевич. Она же обеспечила своей команде 34% отличного приема.

У победительниц самой результативной спортсменкой матча стала Ирина Воронкова (22 очка). У Марии Воробьевой на счету 18 пунктов.

Минская команда заработала первое очко, однако продолжает замыкать турнирную таблицу розыгрыша.-0-