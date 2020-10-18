18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили "Липецку" в матче российской суперлиги. Поединок завершился в пользу хозяек площадки – 3:1 (17:25, 25:22, 25:13, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда под руководством Станислава Саликова отлично начала встречу, не оставив соперницам ни одного шанса в первом сете, однако развить преимущество белорускам не удалось. Соперницы превзошли минчанок в атаке на блоке и на приеме.

Компенсировать это отставание за счет эффективности подач игрокам столичной дружины не удалось. Лучшим игроком встречи стала нападающая "Липецка" Анна Сотникова, на счету которой 21 очко.

Таким образом, "Минчанка" продолжает замыкать турнирную таблицу суперлиги, не одержав по ходу турнира ни одной победы.-0-