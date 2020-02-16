16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили "Сахалину" в матче 15-го тура российской суперлиги со счетом 1:3 (13:25, 25:22, 15:25, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала матча было очевидно, что перелет в Южно-Сахалинск не остался без последствий для белорусской команды, которая лишь эпизодами показывала привычную для своих болельщиков игру, оставив за собой лишь одну партию.

Самыми результативными в стане минчанок были Екатерина Сокольчик и Надежда Владыко, заработавшие по 13 очков каждая. Надежда Столяр отметилась в девяти эпизодах. Наталья Думчева набрала 7 пунктов.

Поражение отодвинуло "Минчанку" на 9-ю строку в турнирной таблице суперлиги. На их счету осталось 12 очков.

В заключительном туре предварительного этапа турнира белорусская дружина поспорит в Москве с местным "Динамо". Игра намечена на 22 февраля. -0-