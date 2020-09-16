16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" выиграли чемпионат Беларуси. В решающей встрече подопечные Станислава Саликова обыграли мозырскую "Жемчужину Полесья" со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальная встреча прошла под диктовку волейболисток столичной дружины, которые оформили победу в трех сетах. Минчанки заметно лучше соперниц действовали на блоке и в защите. Кроме того, у них полетела подача, заметно усложнившая жизнь волейболисткам из Мозыря. Хороша была и атака.

Спортсменки из Гомельской области старались взять верх за счет игровой дисциплины и надежной игры в обороне. Порой им удавались хорошие розыгрыши. В частности, упорной получилась борьба во втором сете и в начале третьей партии. Но "Минчанку" на пути к очередной победе на республиканском чемпионате было не остановить.

Таким образом, волейболистки "Жемчужины Полесья" стали обладательницами серебряных медалей. Бронзу несколькими часами ранее выиграло брестское "Прибужье", не оставившее шансов могилевскому "Коммунальнику-МГУ".-0-

Волейболистки брестского "Прибужья" стали обладательницами бронзы чемпионата Беларуси В споре за медали турнира команда Натальи Мелянюк обыграла могилевский "Коммунальник-МГУ" со счетом 3:0 (25:19, 25:21, 25:19). Матч прошел с заметным преимуществом брестской команды, в рядах которой выделялись такие опытные игроки, как Оксана Ковальчук, Алина Ильюта.