Волейболистки "Минчанки" выиграли у "Спарты" в матче российской суперлиги

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" выиграли у нижегородской "Спарты" в перенесенном матче 17-го тура российской суперлиги. Поединок на площадке столичного Дворца спорта "Уручье" завершился со счетом 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой партии команды демонстрировали вязкий волейбол. Игроки стремились свести риск в атаке к минимуму. Цена ошибок была очень высока, ведь обе дружины претендуют на место в плей-офф. Такое течение матча пошло на пользу "спартанкам". Было видно, что они отлично изучили манеру игры "минчанок" и перекрывали направления атак соперниц. Белорускам удавалось зарабатывать очки с большим трудом. К тому же "минчанки" достаточно много ошибались.

Во втором сете картина несколько поменялась. Белорусская команда начала поднимать мячи в защите. Заработал и блок. Нижегородские волейболистки занервничали и начали больше ошибаться, тогда как "минчанки" количество оплошностей свели к минимуму. Концовка получилась достаточно нервной, тем не менее "Минчанка" смогла добиться своего.

Сравняв счет по партиям, подопечные Станислава Саликова почувствовали уверенность в своих силах и, даже уступая большую часть третьего сета, смогли переломить ход сета и выйти вперед. В заключительном сете белоруски со старта заставили "спартанок" оказаться в роли догоняющих. Молодым игрокам гостей не хватало уверенности в собственных силах. Как следствие, большое количество ошибок, которыми волейболистки "Минчанки" воспользовались сполна.

Благодаря этому успеху "Минчанка" поднялась на 9-е место турнирной таблицы. На счету белорусского клуба стало девять побед в 23 матчах. Следующую игру подопечные Станислава Саликова проведут 10 марта дома против челябинского "Динамо-Метара".-0-