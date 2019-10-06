Волейболистки “Минчанки” завоевали бронзу международного турнира в Польше

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки “Минчанки” завоевали бронзовые медали международного турнира во Вроцлаве, посвященного памяти двукратной чемпионки Европы Агаты Мруз-Ольшевской.
Белоруски, которым через неделю предстоит старт в российской суперлиге, уступили в стартовом матче представителям хозяев турнира, команде “ВоллейВроцлав” - 0:3 (25:27, 19:25, 19:25).
В споре за бронзовые медали многократные чемпионки Беларуси не оставили шансов греческому “Арису” из Солоников- 3:1 (23:25, 25:18, 27:25, 25:21).
Помимо командных, организаторы вручили и индивидуальные призы. Игрок “Минчанки” Надежда Столяр была признана лучшей блокирующей состязаний.
Главный приз достался хозяйкам состязаний, дружине “ВоллейВроцлав”. Подопечные Марека Соляревича на тай-брейке обыграли еще один клуб высшего дивизиона чемпионата Польши, ПТПС Пилу.
Агата Мруз-Ольшевская, польская волейболистка, центральная блокирующая, игрок сборной Польши. В 2000 году приостановила спортивную карьеру из-за лейкемии. После долгого перерыва вернулась в спорт. Дважды с подругами по сборной Польши становилась чемпионкой Европы в 2003 и 2005 годах. За выдающиеся спортивные достижения награждена Орденом Возрождения Польши и Крестом “За Заслуги”-0-,