Волейболистки сборной Беларуси победили Азербайджан в повторной товарищеской встрече при подготовке к Евролиге

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси победили Азербайджан со счетом 3:1 (25:14, 25:21, 25:15, 17:25) в товарищеском матче из четырех сетов перед стартом в золотой Евролиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовая партия встречи в "Чижовка-Арене" осталась за хозяйками площадки, которые усилиями Татьяны Маркевич и Анастасии Гарелик смогли заработать важные очки для белорусок. Тренерский штаб сборной Беларуси предоставил возможность проявить себя и двум пасующим Анастасии Шаш и Анастасии Кононович.

Днем ранее состоялся тренировочный матч между этими командами, в котором соперники сыграли четыре партии, выиграв по два сета (20:25, 25:16, 25:18, 24:26).

Женская сборная Беларуси стартует в розыгрыше золотой Евролиги 26 мая встречей с командой Азербайджана (17.00), которой руководит известный итальянский специалист Джовании Капрара, побеждавший на чемпионате мира с командой России в 2006 году. Следующим соперником подопечных Петра Хилько 29 мая станет команда Финляндии (17.00), а завершат домашнюю серию белоруски встречей 1 июня (17.00) с Испанией.-0-

Фото Белорусской федерации волейбола