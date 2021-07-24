Волейболисты Италии победили канадцев на Олимпиаде в Токио

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Токио начались соревнования волейболистов и гандболистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре предварительной группы А вице-чемпионы ОИ-2016 волейболисты сборной Италии одолели в пятисетовом поединке волейболистов Канады - 3:2. Итальянцы были на грани поражения, проиграв две партии подряд - 26:28 и 18:25, но затем сумели собраться и выиграли три сета - 25:21, 25:18 и 15:11. Позже в этой группе состоятся еще встречи: Япония - Венесуэла, Польша - Иран.

В группе В действующие олимпийские чемпионы волейболисты Бразилии не испытали проблем в матче с командой Туниса - 3:0 (25:22, 25:20, 25:15). Российские волейболисты сегодня играют с аргентинцами, а французы встретятся с командой США.

На старте гандбольного турнира норвежцы с трудом выиграли у бразильцев - 27:24, а обладатели серебра Рио-2016 французы переиграли аргентинцев со счетом 33:27. Также в предварительной группе А сегодня встретятся два фаворита турнира - бронзовый призер прошлой Олимпиады команда Германии сыграет с испанцами.

Позже пройдут стартовые матчи в группе В. Нынешние обладатели олимпийского золота датчане будут соперничать с японцами, гандболисты Швеции сыграют с Бахрейном, а португальцы встретятся с египтянами.-0-