23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" уступили в матче отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов польской команде "Ястжембский венгель" - 0:3 (25:27, 24:26, 14:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Александра Сингаевского, несмотря на счет по партиям, смогли навязать бой титулованным соперникам, которые с трудом выиграли два сета. В заключительной части матча польская команда еще больше усилила натиск на оборонительные порядки минчан, которые были вынуждены признать поражение.

У минчан самыми результативными игроками матча стали Павел Авдоченко (13 очков) и Сергей Антонович (10). В стане польской команды наибольший вклад в ее успех внесли Мохаммед Аль Хачдади (19 пунктов) и Ясин Луати (13).

23 сентября минская команда встретится с нидерландским "Драйсма-Динамо" из Апельдорна, а 24 сентября польский и нидерландский клубы сыграют между собой.-0-