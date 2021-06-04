Волейболисты сборной Беларуси уступили туркам в матче золотой Евролиги

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси уступили туркам в стартовом матче второго тура золотой Евролиги, который начался в Матозиньюше (Португалия), со счетом 0:3 (20:25, 23:25, 19:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турецкая команда на протяжении всего поединка владела преимуществом за счет лучшей игры на подаче и в приеме. Белорусы сопротивлялись как могли, порой сводя разницу в счете до минимума. Но в концовках партий команда с берегов Босфора добивалась нужного для себя результата. Команду Виктора Бекши подводило большое количество невынужденных ошибок.

Самым результативным игроком матча стал турок Адис Лагумджия, набравший 19 очков. У белорусов главной ударной силой в атаке стал Владислав Давыскиба, совершивший 14 результативных действий.

После этого поражения сборная Беларуси занимает в группе С золотой Евролиги второе место с двумя победами после четырех встреч и пятью очками. Турки лидируют с 12 пунктами, не испытав горечи поражений в четырех матчах. Следующий матч белорусы проведут со сборной Чехии, а закроют групповой раунд 6 июня матчем против португальцев.-0-