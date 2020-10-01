Волейболисты сборной Беларуси вышли в полуфинал молодежного ЧЕ в Чехии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы в Чехии. Данное достижение стало возможным благодаря победе подопечных Сергея Троцкого в матче против сверстников из Германии – 3:0 (25:20, 25:12, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила под диктовку белорусов, которые в отличие от соперников, уступивших в двух предыдущих встречах, сохраняли шансы на выход в полуфинал после проигрыша россиянам и выигрыша у голландцев. Козырем команды Сергея Троцкого стала хорошая подача, подкрепленная массированной атакой. Лучшим бомбардиром встречи стал Максим Богатко. Представитель солигорского "Шахтера" заработал 16 очков. На один пункт меньше у его товарища по команде Владислава Бабкевича. Евгений Грецкий показал 41 % отличного приема. Отметим также Дмитрия Дылевского, который стал лучшим блокирующим матча, пять раз прервав атаки соперников.

У немцев в созидании лучшим стал Симон-Валентин Торви, на счету которого 12 пунктов.

Вместе с белорусами из группы II вышли россияне, которые не потерпели на начальном этапе турнира ни одного поражения.

Полуфинальные встречи молодежного чемпионата Европы пройдут в Брно 3-4 октября. Квалификационные поединки за 5-8 места состоятся в те же дни среди дружин, занявших 3-4 позиции в турнирных таблицах своих групп.-0-