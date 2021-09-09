Волейболисты сборной Беларуси завершили борьбу на ЧЕ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси уступили команде Болгарии со счетом 1:3 (13:25, 18:25, 26:24, 22:25) и завершили борьбу на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первых двух сетах матч проходил с явным преимуществом болгар. Стабильный прием и точные атаки соперников стали для команды Виктора Бекши неразрешимой проблемой. Особенно выделялся на подаче Тодор Скримов.

Столь легкое течение матча сыграло с болгарами злую шутку. Белорусы вняли внушениям своего тренера и повели в счете 6:2. Потом практически до самого конца третьего сета они диктовали свои условия оппонентам. Увы, в концовке болгары сравняли счет - 23:23. Более того, у них была возможность завершить матч победой в трех партиях. Но белорусы отбились и смогли отыграть один сет.

Будучи на подъеме, они бросили болгарам вызов в четвертой партии. При счете 15:15 белорусам удалось набрать четыре очка подряд. Казалось бы, тай-брейк неминуем, но наставник болгар Сильвано Пранди выпустил на площадку Аспаруха Аспарухова. Это благотворно сказалось на игре конкурентов белорусской сборной - счет сравнялся. В концовке более опытная болгарская дружина сохранила концентрацию и добилась нужного ей результата.

Самыми результативными в рядах победителей стали Тодор Скримов, набравший 23 очка (8 эйсов) и Цветан Соколов (18 пунктов). У белорусов отличился Владислав Бабкевич (11 очков).

Подопечные Виктора Бекши заняли пятое место в группе и не смогут продолжить борьбу за медали континентального форума. По ходу групповой стадии ЧЕ они обыграли команды Чехии (3:1) и Черногории (3:0), потерпев поражение от волейболистов Италии, Словении и Болгарии.-0-